Український гурт "Антитіла" до 2014 року гастролював з концертами в Росії та випускав пісні російською мовою. Однак після початку війни на Донбасі музиканти принципово змінили свою позицію.

Про це в програмі "11 запитань" розповів соліст групи "Антитіла" Тарас Тополя. І додав, що вже не бачить сенсу писати пісні російською мовою.

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Співак пригадав, що до 2014 року в групі успішно розвивалась російська історія. "Антитіла" виступали в Москві, Санкт-Петербурзі. Їхні пісні були в чартах російських радіостанцій". Зокрема в хіт-параді "Чартова дюжина" на станції "Наше радио".

Тарас Тополя підкреслив, що гурт у 2014 році навіть запросили виступати на фестиваль "Нашествие" в Росії.

Однак фронтмен "Антитіл" зауважив, що в той період почалася війни, росіяни анексували Крим.

І все, ми закрили для себе цю історію,

– прокоментував він.

Мені не проблема писати російською, але для чого, – Тополя

Тарас Тополя відзначив, що гурт у доробку має 3 пісні, офіційно написані російською мовою.

"Може, їх можна було написати і більше. Мені не проблема писати російською, але я не розумію, для чого", – наголосив він.

За його словами, музиканти навпаки мають посилювати український інформаційний простір. І додав, що це вже давно є місією групи "Антитіла".

Зверніть увагу! Тарас Тополя раніше розповідав, що "Антитіла" неодноразово запрошували виступати в Росії. Музикантам 4 рази пропонували співати як в Казанському Кремлі, так і в Московському. Проте гурт все ж погодився б виступити в Кремлі, якби несподівано для організаторів соліст підняв на сцені український прапор.

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