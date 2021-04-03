Закрыли для себя эту историю – Тополя ответил, почему перестал писать песни на русском
Украинская группа "Антитела" до 2014 года гастролировала с концертами в России и выпускала песни на русском языке. Однако после начала войны на Донбассе музыканты принципиально изменили свою позицию.
Источник:24 канал
Об этом в программе "11 вопросов" рассказал солист группы "Антитела" Тарас Тополя. И добавил, что уже не видит смысла писать песни на русском языке.
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Певец вспомнил, что до 2014 года в группе успешно развивалась российская история. "Антитела" выступали в Москве, Санкт-Петербурге. Их песни были в чартах российских радиостанций". В частности в хит-параде "Чартова дюжина" на станции "Наше радио".
Тарас Тополя подчеркнул, что группу в 2014 году даже пригласили выступать на фестиваль "Нашествие" в России.
Однако фронтмен "Антител" заметил, что в тот период началась война, россияне аннексировали Крым.
И все, мы закрыли для себя эту историю,
– прокомментировал он.
Мне не проблема писать на русском, но для чего, – Тополя
Тарас Тополя отметил, что группа в активе имеет 3 песни, официально написанные на русском языке.
"Может, их можно было написать и больше. Мне не проблема писать на русском, но я не понимаю, для чего", – подчеркнул он.
По его словам, музыканты наоборот должны усиливать украинское информационное пространство. И добавил, что это уже давно является миссией группы "Антитела".
Полное интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео
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