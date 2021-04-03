Украинская группа "Антитела" до 2014 года гастролировала с концертами в России и выпускала песни на русском языке. Однако после начала войны на Донбассе музыканты принципиально изменили свою позицию.

Об этом в программе "11 вопросов" рассказал солист группы "Антитела" Тарас Тополя. И добавил, что уже не видит смысла писать песни на русском языке.

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Певец вспомнил, что до 2014 года в группе успешно развивалась российская история. "Антитела" выступали в Москве, Санкт-Петербурге. Их песни были в чартах российских радиостанций". В частности в хит-параде "Чартова дюжина" на станции "Наше радио".

Тарас Тополя подчеркнул, что группу в 2014 году даже пригласили выступать на фестиваль "Нашествие" в России.

Однако фронтмен "Антител" заметил, что в тот период началась война, россияне аннексировали Крым.

И все, мы закрыли для себя эту историю,

– прокомментировал он.

Мне не проблема писать на русском, но для чего, – Тополя

Тарас Тополя отметил, что группа в активе имеет 3 песни, официально написанные на русском языке.

"Может, их можно было написать и больше. Мне не проблема писать на русском, но я не понимаю, для чего", – подчеркнул он.

По его словам, музыканты наоборот должны усиливать украинское информационное пространство. И добавил, что это уже давно является миссией группы "Антитела".

Обратите внимание! Тарас Тополя ранее рассказывал, что "Антитела" неоднократно приглашали выступать в России. Музыкантам 4 раза предлагали петь как в Казанском Кремле, так и в Московском. Однако группа все же согласилась бы выступить в Кремле, если бы неожиданно для организаторов солист поднял на сцене украинский флаг.

Полное интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео