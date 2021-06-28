Тополя пригадав діда Свирида, а Таран – відпочинок: як зірки вітають з Днем Конституції

У понеділок, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. Цьогоріч головному документу країни виповнюється 25 років. Що він означає для зірок і як вони вітають зі святом, дізнавайтеся далі на Showbiz 24.

У День Конституції представники шоу-бізу вітають українців зі святом! Телеведуча Лідія Таран погадала документі, який засвідчує суверенність нашої держави, і заговорила про відпочинок, а співак Тарас Тополя пригадав діда Свирида. Більше подробиць читайте нижче.

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Джамала

Артистка, яка приїхала до Львова на Leopolis Jazz Fest, виконала фрагмент пісні "Любити", котру понад три роки тому присвятила чоловіку Бекіру. Вона наголосила, що завдяки Конституції України цей трек захищений законом, як об'єкт інтелектуальної власності.

Кожен з нас має свободу не тільки на творчість, а й на монетизацію власних творів. З днем Конституції України, друзі,

– привітала Джамала в інстаграмі.

Андре Тан

Відомий український модельєр пригадав, як 25 років тому о 9:20 ранку дивився з дідом пряму трансляцію з Верховної Ради, де 315 депутатів проголосували за прийняття Конституції України. Тоді дідусь Андре Тана підірвався з місця і скакав на дивані.

Я не усвідомлював, свідком якої історичної події я став – відправною точкою існування незалежної держави Україна, відродження нації та культурного підйому. Зі святом, українці,

– з гордістю написав дизайнер в інстаграмі.

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Лідія Таран

"Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Стаття 45. Поворожила на Конституції, відкривши її саме на цій сторінці. Пішла реалізовувати першу частину речення, а саме працювати", – з гумором написала ведуча в інстаграм-профілі.

Тарас Тополя

"У День Конституції читаю історію України від діда Свирида. Щоб краще розуміти, як ми до неї дожили. Вітаю всіх зі святом! Слава Україні", – змотивував лідер гурту "Антитіла" свою аудиторію в інстаграмі.

Юрій Горбунов

"З Днем Конституції! Вітаю всіх з цим важливим святом в нашій країні", – лаконічно звернувся шоумен до підписників в інстаграмі.

Дзідзьо

Популярний співак Дзідзьо розмістив привітання в інстаграм-сторіс. Фото з написом "З Днем Конституції України" він доповнив гімном у своєму виконанні.

Дзідзьо привітав з Днем Конституції / Скриншот з інстаграм-сторіс співака