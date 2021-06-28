В День Конституции представители шоу-бизнеса поздравляют украинцев с праздником! Телеведущая Лидия Таран погадала на документе, который удостоверяет суверенность нашего государства, и заговорила об отдыхе, а певец Тарас Тополя вспомнил деда Свирида. Больше подробностей читайте ниже.

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Джамала

Артистка, которая приехала во Львов на Leopolis Jazz Fest, выполнила фрагмент песни "Любити", которую более трех лет назад посвятила мужу Бекиру. Она подчеркнула, что благодаря Конституции Украины этот трек защищен законом, как объект интеллектуальной собственности.

Каждый из нас имеет свободу не только на творчество, но и на монетизацию своих произведений. С днем ​​Конституции Украины, друзья,

– поздравила Джамала в инстаграме.

Андре Тан

Известный украинский модельер вспомнил, как 25 лет назад в 9:20 утра смотрел с дедом прямую трансляцию из Верховной Рады, где 315 депутатов проголосовали за принятие Конституции Украины. Тогда дедушка Андре Тана подорвался с места и скакал на диване.

Я не осознавал, свидетелем какого исторического события я стал – отправной точкой существования независимого государства Украины, возрождения нации и культурного подъема. С праздником, украинцы,

– с гордостью написал дизайнер в инстаграме.

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Лидия Таран

"Каждый, кто работает, имеет право на отдых. Статья 45. Погадали на Конституции, открыв ее именно на этой странице. Пошла реализовывать первую часть предложения, а именно работать", – с юмором написала ведущая в инстаграм-профиле.

Тарас Тополя

"В День Конституции читаю историю Украины от деда Свирида. Чтобы лучше понимать, как мы к ней дожили. Поздравляю всех с праздником! Слава Украине", – смотивировал лидер группы "Антитела" свою аудиторию в инстаграме.

Юрий Горбунов

"С Днем Конституции! Поздравляю всех с этим важным праздником в нашей стране", – лаконично обратился шоумен к подписчикам в инстаграме.

Дзидзьо

Популярный певец Дзидзьо разместил поздравление в инстаграм-сторис. Фото с надписью "С Днем Конституции Украины" он дополнил гимном в своем исполнении.



Дзидзьо поздравил с Днем Конституции / Скриншот с инстаграм-сторис певца