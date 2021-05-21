Тоня Матвієнко зворушливо привітала Арсена Мірзояна з 43-річчям: кумедне відео співака

Українська співачка Тоня Матвієнко показала миловидне відео зіркового чоловіка Арсена Мірзояна в день його народження. 20 травня артистові виповнилося 43 роки.

Відомий український співак Арсен Мірзоян відсвяткував день народження 20 травня. Найперше з 43-річчям його привітала зіркова дружина Тоня Матвієнко та донечка Ніна.

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Арсен Мірзоян відсвяткував день народження

Сім'я музиканта приготувала для нього великий торт зі свічками. Донька та дружина ніжно притулилися до Арсена Мірзояна. Чуттєвим фото артист поділився на особистій сторінці.



Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян з донькою / Фото з інстаграму іменинника

Окрім цього, Тоня Матвієнко не забула привітати коханого й в інстаграмі. Там вона опублікувала потішне відео, де танцює її чоловік. Зірка зворушливо підписала ролик.

Ти умієш любити, творити, радіти, кайфувати від життя! Нехай все в тебе здійснюється, як ти цього бажаєш. Многая літа, люблю тебе. Скоро будемо знову відкривати для себе цей безмежний світ,

– написала співачка.

Користувачі мережі доєдналися до привітань музиканта. Побажаннями поділилися й зіркові колеги: Оля Цибульська та Ольга Сумська.