Тоня Матвієнко зводила маму й доньку на шоу Полякової: рідкісний сімейний вихід
Джерело:інстаграм Тоні Матвієнко
Днями відбулась прем'єра новорічного мюзиклу, в якому Оля Полякова грає Снігову королеву. На дебютний показ співачка покликала зірок шоу-бізу. Серед них і Тоня Матвієнко з мамою та донечкою.
Останні вихідні в цьому році Тоня Матвієнко провела з сім'єю. З мамою і молодшою донькою Ніною вона потрапила на новорічний мюзикл "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою в головній ролі. Крім діви ночі, на сцені в Палаці "Україна" з'явився Дмитро Коляденко та Володимир Горянський.
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Співачка не стала ділитися враженнями від шоу бродвейського формату, але оприлюднила фото з публічного виходу. У кадрі вона позувала з 74-річною мамою та 5-річною донечкою. Дівчинка постала у плямистому костюмі кавового кольору, а її зіркова бабуся Ніна Матвієнко – у розкішній смарагдовій сукні з квітковим принтом.
Натомість Тоня Матвієнко одягла чорний костюм з обтислими штанами та подовженим піджаком. Цей комплект вона доповнила бірюзовою водолазкою та яскравими угги.
Тоня, Ніна, Ніна на прем'єрі "Нова Снігова королева",
– лаконічно підписала артистка.
Тоня Матвієнко з мамою та молодшою донькою / Фото з інстаграму співачкиДо слова, не так давно 5-річна донька Ніни Матвієнко й сама виходила на сцену Палацу "Україна". Маленька Ніна співала в дуеті з батьком Арсеном Мірзояном на його великому сольному концерті.
Зіркова родина рідко виходить у світ у такому складі, тож їх засипали компліментами за рідкісне фото:
- "Як же здорово, коли ось так усі покоління дружно та разом. Ніні низький уклін, як берегині свого роду";
- "Подобається їхня краса й талант";
- "Пишаємося вами, наші україночки";
- "Ніночка маленька артистка, майбутня зірка".