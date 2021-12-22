Новий рік – магічний час. У цей період люди вірять в дива, які обов'язково трапляються. Артисти в новорічну ніч звикли працювати або ж зустрічати Новий рік з найріднішими.

Це варто побачити Єва Лонгорія казково прикрасила будинок до різдвяних свят: атмосферне відео

Тоня Матвієнко про Новий рік

Артистка поділилася, що часто виступи в новорічну ніч планують буквально за декілька дні до події. До прикладу, так було минулого року. Якщо ж цього року новорічна ніч буде без роботи, то Тоня разом із чоловіком Арсеном Мірзояном з задоволенням залишиться вдома. У зіркової сім'ї в такому випадку є традиція.

Ми ходимо на Софійську площу. Беремо з собою шампанське й разом з іншими людьми святкуємо Новий рік,

– розповіла Тоня.

Матвієнко дуже любить "Шубу", яка є однією з традиційних новорічних страв, а її донька – "Олів'є". Тому до святкового столу обов'язково готують картоплю – варену або пюре, підсмажують цибулю.

Це дуже ситна страва. Хто любить трошки випити в новорічну ніч – вона допомагає,

– жартома додала Тоня.

А подарунки артистка намагається приготувати заздалегідь. Вона замовляє їх під час розпродажів у "чорну п'ятницю" і вручає одразу після отримання.

"Але й під ялинку все одно якусь дрібничку кладу – шампунь, чайок, щось недороге. Всі ж однаково чекають", – зазначила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко розповідав, як святкував Новий рік наодинці. Тоді він накрив святковий стіл, увімкнув телевізор, а згодом вирішив постригтися наголо.