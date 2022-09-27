Тоня Матвієнко пригадала, як вперше за пів року приїхала в Україну й випадково зустріла Тополю

За сім місяців війни Тоня Матвієнко встигла пожити і в Португалії, і в Німеччині, і врешті-решт осіла у Великій Британії. Однак на початку серпня співачка приїжджала в Україну. Як з'ясувалося, вдома її майже не було.

В інтерв'ю 24 каналу Тоня Матвієнко зізналася, що у Велику Британію виїхала, щоб отримувати грошову допомогу, адже в Україні роботи немає. Проте навіть попри небезпеку артистка насолоджувалася атмосферою Києва. Що робила три тижні вдома, читайте в нашому ексклюзиві далі.

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Тоня Матвієнко про перший за пів року візит в Україну

Щодня були зустрічі. То я їздила до знайомих, то вони до мене додому. Гості були щодня. Сіла за кермо у своєму улюбленому Києві. Це були дуже насичені 3 тижні: благодійні концерти, зустрічі, зйомки до Дня Незалежності. Мама казала: "Ти приїхала, а я тебе вдома не бачу. Де ти ходиш?"

– пригадала Тоня Матвієнко.

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко у відеоформаті: дивіться відео онлайн

Тоня Матвієнко також зізналася нам, що в Києві несподівано зустрілася з Тарасом Тополею, якого на той час уже вивели з фронту на Харківщині.

"Бачила його біля свого будинку, коли приїжджала в Україну. Вранці з Арсеном спустилися до машини дещо забрати й випадково зустрілися на вулиці з Тарасом", – розповіла співачка.