Тоня Матвієнко приголомшила сміливим образом у шкіряному вбранні

Українська співачка й зіркова матуся Тоня Матвієнко поділилась новим кадром з розкішної фотосесії для глянцю. Зірка вразила новим відвертим образом, адже рідко постає в таких вбраннях.
Відома українська артистка Тоня Матвієнко нещодавно з'явилася на обкладинці українського глянцю Viva! разом з двома доньками. Вона показала нове сміливе фото на особистій сторінці.
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Образ Тоні Матвієнко
Для попереднього аутфіту Тоня Матвієнко обрала смарагдову шовкову сукню. Наступний образ зірки був більш зухвалим – вона приміряла шкіряну сукню кольору хакі з надзвичайно відвертим декольте. Вбрання підкреслювало тендітну талію артистки та її груди.
Look співачка доповнила рукавичками в тон. Вона не мала аксесуарів, що зробило її аутфіт більш лаконічним.
Довге волосся Тоня Матвієнко розпустила та вклала ніжними локонами. На обличчі вона зробила вишуканий макіяж. Зірка підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи рожевою помадою.
Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко
Шанувальники були вражені новими незвичними фото Тоні Матвієнко. Вони засипали знаменитість компліментами в коментарях під фото:
- "Який розкішний образ";
- "Ого! Красуня";
- "Круто";
- "Ти розкішна";
- "Дуже гарна і сукня просто вогонь".