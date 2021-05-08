Тоня Матвієнко приголомшила сміливим образом у шкіряному вбранні

Українська співачка й зіркова матуся Тоня Матвієнко поділилась новим кадром з розкішної фотосесії для глянцю. Зірка вразила новим відвертим образом, адже рідко постає в таких вбраннях.

Відома українська артистка Тоня Матвієнко нещодавно з'явилася на обкладинці українського глянцю Viva! разом з двома доньками. Вона показала нове сміливе фото на особистій сторінці.

До слова Вагітна Катя Осадча показала ранкові розваги у Туреччині: яскраві знімки

Образ Тоні Матвієнко

Для попереднього аутфіту Тоня Матвієнко обрала смарагдову шовкову сукню. Наступний образ зірки був більш зухвалим – вона приміряла шкіряну сукню кольору хакі з надзвичайно відвертим декольте. Вбрання підкреслювало тендітну талію артистки та її груди.

Look співачка доповнила рукавичками в тон. Вона не мала аксесуарів, що зробило її аутфіт більш лаконічним.

Довге волосся Тоня Матвієнко розпустила та вклала ніжними локонами. На обличчі вона зробила вишуканий макіяж. Зірка підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи рожевою помадою.



Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Шанувальники були вражені новими незвичними фото Тоні Матвієнко. Вони засипали знаменитість компліментами в коментарях під фото: