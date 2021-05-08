Известная украинская артистка Тоня Матвиенко недавно появилась на обложке украинского глянца Viva! вместе с двумя дочерьми. Она показала новое смелое фото на личной странице.

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Образ Тони Матвиенко

Для предварительного аутфита Тоня Матвиенко выбрала изумрудное шелковое платье. Следующий образ звезды был более дерзким – она ​​примерила кожаное платье цвета хаки с чрезвычайно откровенным декольте. Наряд подчеркивал хрупкую талию артистки и ее грудь.

Look певица дополнила перчатками в тон. Она не имела аксессуаров, что сделало ее аутфит более лаконичным.

Длинные волосы Тоня Матвиенко распустила и уложила нежными локонами. На лице она сделала изысканный макияж. Звезда подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.



Тоня Матвиенко / Фото с инстаграма Тони Матвиенко

Поклонники были удивлены новыми необычными фото Тони Матвиенко. Они засыпали знаменитость комплиментами в комментариях под фото: