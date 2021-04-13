Тоня Матвієнко показала, як провела 40-річчя: фото

Відома українська співачка Тоня Матвієнко 12 квітня відсвяткувала день народження. Зірка поділилась з прихильниками, як пройшов її день.

На особистій сторінці Тоня Матвієнко показувала, як проходив день. За словами зірки, першою її привітала мама, Ніна Митрофанівна. Вона подарувала доньці квіти у горщиках, які Тоня поставила на вході в будинок.

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День народження Тоні Матвієнко

Згодом чоловік артистки, Арсен Мірзоян, презентував коханій сюрприз-пісню, яку виконав для іменинниці. Також він приготував коштовний подарунок, який вручив Тоні у рожевій коробці. Однак що саме подарував співак, Матвієнко вирішила приховати.

З нагоди 40-річчя Тоня Матвієнко ввечері влаштувала вечірку, куди запросила найближчих. Зірка поділилась фото, на якому постала з тортом. Для святкування вона приміряла чорну кофтинку, а також зробила насичений макіяж з акцентом на очах. Волосся Тоня розпустила та вклала прямими хвилями.

Шанувальники відреагували на допис Тоні Матвієнко вітаннями та побажаннями: