Тоня Матвиенко показала, как провела 40-летие: фото
Известная украинская певица Тоня Матвиенко 12 апреля отпраздновала день рождения. Звезда поделилась с поклонниками, как прошел ее день.
Источник:инстаграм Тони Матвиенко
На личной странице Тоня Матвиенко показывала, как проходил день. По словам звезды, первой ее поздравила мама, Нина Митрофановна. Она подарила дочери цветы в горшках, которые Тоня поставила на входе в дом.
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День рождения Тони Матвиенко
Впоследствии муж артистки, Арсен Мирзоян презентовал любимой сюрприз-песню, которую исполнил для именинницы. Также он приготовил драгоценный подарок, который вручил Тоне в розовой коробке. Однако что именно подарил певец, Матвиенко решила скрыть.
По случаю 40-летия Тоня Матвиенко вечером устроила вечеринку, куда пригласила самых близких. Звезда поделилась фото, на котором предстала с тортом. Для празднования она примерила черную кофточку, а также сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах. Волосы Тоня распустила и уложила прямыми волнами.
Поклонники отреагировали на сообщение Тони Матвиенко поздравлениями и пожеланиями:
- "Поздравляю";
- "Тоня, с днем Рождения, дорогая";
- "С днем рождения";
- "Наши поздравления".
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