Известная украинская певица Тоня Матвиенко 12 апреля отпраздновала день рождения. Звезда поделилась с поклонниками, как прошел ее день.

На личной странице Тоня Матвиенко показывала, как проходил день. По словам звезды, первой ее поздравила мама, Нина Митрофановна. Она подарила дочери цветы в горшках, которые Тоня поставила на входе в дом.

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День рождения Тони Матвиенко

Впоследствии муж артистки, Арсен Мирзоян презентовал любимой сюрприз-песню, которую исполнил для именинницы. Также он приготовил драгоценный подарок, который вручил Тоне в розовой коробке. Однако что именно подарил певец, Матвиенко решила скрыть.

По случаю 40-летия Тоня Матвиенко вечером устроила вечеринку, куда пригласила самых близких. Звезда поделилась фото, на котором предстала с тортом. Для празднования она примерила черную кофточку, а также сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах. Волосы Тоня распустила и уложила прямыми волнами.

Поклонники отреагировали на сообщение Тони Матвиенко поздравлениями и пожеланиями: