Тоня Матвієнко рідко оприлюднює сімейні світлини, тому подібні кадри завжди викликають цікавість у її прихильників. Фото з найріднішими не залишилося без уваги підписників артистки.

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Сімейне фото Тоні Матвієнко

Виконавиця поширила миловидний кадр на особистій сторінці в інстаграмі. На фотографії вона зображена в компанії найрідніших людей – мами Ніни Матвієнко, коханого Арсена Мірзояна та доньки Ніни.

Усі вони щиро усміхалися та насолоджувалися часом, який проводять разом. Тоня обожнює свою сім'ю та цінує її. Співачка неодноразово наголошувала на цьому.

"Помітила, що давно всі разом не були у кадрі. Привіт, друзі!", – написала Матвієнко під фото.



Тоня Матвієнко з сім'єю / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Прихильники співачки активно коментують публікацію. Вони раді, що Тоня потішила новим кадром та показала підрослу доньку.