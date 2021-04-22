Тоня Матвиенко редко публикует семейные фото, поэтому подобные кадры всегда вызывают интерес у ее поклонников. Фото с самыми родными не осталось без внимания подписчиков артистки.

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Семейное фото Тони Матвиенко

Исполнительница выложила миловидный кадр на личной странице в инстаграме. На фотографии она изображена в компании самых родных людей – мамы Нины Матвиенко, возлюбленного Арсена Мирзояна и дочери Нины.

Все они искренне улыбались и наслаждались временем, которое проводят вместе. Тоня обожает свою семью и ценит ее. Певица неоднократно подчеркивала это.

"Заметила, что давно все вместе не были в кадре. Привет, друзья!", – написала Матвиенко под фото.



Тоня Матвиенко с семьей / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Поклонники певицы активно комментируют публикацию. Они рады, что Тоня порадовала новым кадром и показала подросшую дочь.