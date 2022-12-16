Головне бажання українців: Тоня Матвієнко показала, що попросила її донька у святого Миколая

Українська співачка Тоня Матвієнко розчулила фанів листом до святого Миколая від своєї 6-річної доньки. Дівчинка попросила про закінчення війни.

Маленькі українці з нетерпінням чекають День святого Миколая, тому вже пишуть листи зі своїми проханнями та бажаннями. Співачка Тоня Матвієнко показала, який лист написала її 6-річна донька.

Читайте також Підвал, огірки, собака, – Юлія Саніна з The Hardkiss показала, як пересиджувала ракетну атаку

Що на Миколая просить донька Тоні Матвієнко

Виконавиця опублікувала в інстаграм-сторіз фото, на якому показала лист дівчинки до святого Миколая. Хоч 6-нічна Ніна пише з невеликими помилками, її найперше бажання зрозуміле для всіх, і точно відгукнеться в серцях кожного українця.

Вітаю, Миколай! Мене звати Ніна. Цього року я була слухняна. Я хочу в тебе попросити, щоб закінчилась війна,

– пише на листі зіркової доньки.

Також Ніна також попросила у святого спідничку.



Лист Ніни Матвієнко до святого Миколая / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, близько місяця тому старша донька Тоні Матвієнко святкувала день народження. Уляні виповнилося 24 роки, тому співачка опублікувала рідкісні фото дівчини та звернулась до неї з побажаннями.

У дописі Тоня Матвієнко також натякнула на повернення до Києва, адже на той час вона перебувала разом з молодшою донькою у Великій Британії, тоді як Уляна залишається в Україні. Можливо, артистка приїде додому на свята.