Сьогодні зранку, 16 грудня відбувся черговий масований ракетний удар по території України та її енергетиці. На це відреагували українські зірки, зокрема лідерка гурту The Hardkiss та суддя Нацвідбору.

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Юлія Саніна показала себе під час тривоги

Щоб підтримати шанувальників, співачка поділилась своїм фото. Вона показала, як пересиджувала повітряну тривогу у підвалі – разом зі своїм собакою. Юлія позувала в теплій кофтинці та без макіяжу, із зав'язаним у хвіст волоссям.

Київ. Повітряна тривога. Підвал. Огірки. Собака-антистрес,

– прокоментувала Юлія Саніна.



Юлія Саніна / Фото з інстаграму зірки

Зауважимо, важливо сказати про нинішню роботу української ППО. Наприклад, по Києву випустили близько 40 ракет – воїни збили 37 з них.

Ракетний удар 16 грудня