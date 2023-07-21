Знаменитий співак і вокаліст Тоні Беннет помер у п'ятницю зранку, 21 липня. Інформацію про втрату підтвердив його представник.
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Помер Тоні Беннет
Виконавцю було 96 років, останні роки свого життя він проживав у Нью-Йорку та продовжував записувати музику.
У 2016 році Тоні Беннету діагностували хворобу Альцгеймера.
У Тоні Беннета залишилася дружина Сюзан Бенедетто, сини Денні та Дей Беннетт, доньки Йоганна Беннетт і Антонія Беннетт, а також дев'ятеро онуків.
Тоні Беннет / Фото з його інстаграму
Що відомо про Тоні Беннета
- Ентоні Домінік Бенедетто (це його справжнє ім'я) народився у Нью-Йорку в сім'ї італійських емігрантів. Він почав співати в юному віці та захоплювався музикантами Бінгом Кросбі, Біллі Холідей, Луї Армстронгом, а згодом Френком Сінатрою.
- Він починав кар'єру співака з виступів у закладах, а потім спробував записувати пісні для маловідомих студій. Його першими суперуспішними піснями вважають Because of You, Stranger in Paradise та I Left My Heart in San Francisco. У п'ятдесятих роках Тоні Беннет був на піку популярності, але згодом його та інших попартистів вибили з хіт-парадів пісні у стилі рок та рок-н-рол.
- Тоні Беннет не залишив музику, а виступав у Лас-Вегасі. Вже на початку 80-х він надолужив упущену славу – його пісні знову завойовували чарти й публіку. У 1994 році Тоні вперше записав живий концерт як платівку – MTV Unplugged отримала Греммі. Артист співпрацював зі світовими зірками – Полом Маккартні, Леді Гагою, Селін Діон, Елтоном Джоном. Його кар'єра завершилась у 2021 році.
- У 2011 році Тоні Беннет став найстаршим співаком, який очолив американський чарт Billboard 200, а у 2021 – найстаршим артистом, який випустив альбом. Є володарем 18 премій Греммі.