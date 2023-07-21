Знаменитий співак і вокаліст Тоні Беннет помер у п'ятницю зранку, 21 липня. Інформацію про втрату підтвердив його представник.

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Помер Тоні Беннет

Виконавцю було 96 років, останні роки свого життя він проживав у Нью-Йорку та продовжував записувати музику.

У 2016 році Тоні Беннету діагностували хворобу Альцгеймера.

У Тоні Беннета залишилася дружина Сюзан Бенедетто, сини Денні та Дей Беннетт, доньки Йоганна Беннетт і Антонія Беннетт, а також дев'ятеро онуків.



Тоні Беннет / Фото з його інстаграму

Що відомо про Тоні Беннета