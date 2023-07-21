Знаменитый певец и вокалист Тони Беннетт умер в пятницу утром, 21 июля. Информацию о потере подтвердил его представитель.

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Умер Тони Беннет

Исполнителю было 96 лет, в последние годы своей жизни он проживал в Нью-Йорке и продолжал записывать музыку.

В 2016 году Тони Беннету диагностировали болезнь Альцгеймера.

У Тони Беннета осталась жена Сюзан Бенедетто, сыновья Дэнни и Дэй Беннетт, дочери Иоганна Беннетт и Антония Беннетт, а также девять внуков.



Тони Беннет / Фото с его инстаграма

Что известно о Тони Беннете