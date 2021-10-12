На нових знімках зірка фільму "Місія нездійсненна" був одягнений у звичайний повсякденний одяг, через що фанатам його було важко побачити серед натовпу. Але деякі фотографи все ж змогли зняти його на трибунах.

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На знімках 59-річний чоловік виглядає з дуже опухлим обличчям. Раніше в актора були разючі вилиці та й загалом він був значно худішим, а тепер шанувальники не можуть не помітити його щоки – фото зміненого Круза дивіться тут.

Чимало людей запідозрили чоловіка у зловживанні уколами краси, хтось переконаний, що він вдався до пластичної операції, інші ж кажуть, що він просто набрав зайву вагу, оскільки зараз відпочиває від зйомок.

Фотографією з актором також поділилась співачка Емі Гутьєррес у своєму твітері.



Том Круз та Емі Гутьєррес на бейсбольному матчі / Фото з твітера співачки

Реакція мережі

У мережі хейтери залишають різноманітні коментарі, не соромлячись критикувати зовнішній вигляд легендарного актора:

"Так, зараз він виглядає як справжній американець";

"Гіалуронова кислота";

"Я б сказав, що трохи набрав вагу";

Втім, знайшлось чимало таких, які встали на захист чоловіка:

"Краса не вічна! Старіння – це привілей, і ви повинні навчитися розпізнавати добро в людях! Том Круз – чудовий актор, перестань стигматизувати людей за фізичними ознаками!";

"Давайте будемо ставитись нормально до набору ваги, навіть митці це проходять, і це нормально";

"Чоловік старіє. Народ, реально, дайте йому спокій. Він дуже добре виглядає".



​Том Круз у червні 2021 року / Фото Getty Images