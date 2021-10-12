На новых снимках звезда фильма "Миссия невыполнима" был одет в обычную повседневную одежду, из-за чего фанатам его было трудно различить среди толпы. Но некоторые фотографы все же смогли снять его на трибунах.

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На снимках 59-летний мужчина выглядит с очень опухшим лицом. Раньше у актера были разительные скулы да и в целом он был значительно худее, а теперь поклонники не могут не заметить его щеки – фото измененного Круза смотрите здесь.

Немало людей заподозрили мужчину в злоупотреблении уколами красоты, кто-то убежден, что он прибегнул к пластической операции, другие же говорят, что он просто набрал лишний вес, поскольку сейчас отдыхает от съемок.

Фотографией с актером также поделилась певица Эми Гутьеррес в своем твитере.



Том Круз и Эми Гутьеррес на бейсбольном матче / Фото из твитера певицы

Реакция сети

В сети хейтеры оставляют различные комментарии, не стесняясь критиковать внешний вид легендарного актера:

"Да, сейчас он выглядит как настоящий американец";

"Гиалуроновая кислота";

"Я бы сказал, что немного набрал вес";

Впрочем, нашлось немало таких, которые встали на защиту мужчины:

"Красота не вечна! Старение – это привилегия, и вы должны научиться распознавать добро в людях! Том Круз – замечательный актер, перестань стигматизировать людей по физическим признакам!";

"Давайте будем относиться нормально к набору веса, даже деятели искусств проходят это, и это нормально";

"Мужчина стареет. Народ, реально, дайте ему покой. Он очень хорошо выглядит".



​Том Круз в июне 2021 года / Фото Getty Images