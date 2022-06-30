Зірка "Тора" Том Гіддлстон вперше стане батьком
Джерело:Vogue
Британський актор Том Гіддлстон згодом стане батьком, первістка йому народить наречена Заві Ештон. Про поповнення у сім'ї ЗМІ повідомляли раніше.
Про вагітність жінки стало відомо на прем'єрі фільму "Список містера Малкольма", де Ештон зіграла одну з головний ролей – світську жінку 19-го століття Джулію, яка доглядає і згодом прагне помститися завидному холостяку містеру Малкольму. На подію акторка прийшла у сукні від узбекистанського бренду Sabina Bilenko Couture, яка не приховувала вже достатньо округлий живіт.
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Для глянцю Vogue зірка зробила кілька чарівних фото перед червоною доріжкою, де ніжно гладила свій живіт та з нетерпінням чекала виходу на публіку.
Для перегляду усіх фото гортайте направо:
Що відомо про стосунки Тома Гіддлстона і Заві Ештон
- 41-річний Том та 37-річна Заві зустрічаються вже близько трьох років. У 2019 році вони знялися у п'єсі "Зрада" і відтоді, ймовірно, почали спілкування.
- Вперше пара підтвердила свої стосунки у 2021 році, коли разом з'явилися на церемонії Tony Awards. У березні 2022 року стало відомо, що пара заручилась.
- Раніше закохані не були у шлюбі. У Тома був роман акторкою Сюзанною Філдінг, який тривав з 2008 по 2022 рік. Вже у 2016 році актор кілька місяців зустрічався зі знаменитою співачкою Тейлор Свіфт. Щодо Заві Ештон, то про її особисте життя відомо мало.
- Варто додати, що Тома Гіддлстона фанати знають зі знаменитої стрічки Marvel "Тор", де він зіграв роль Локі. У 2021 році також вийшов однойменний серіал "Локі" у головній ролі з актором.