Про вагітність жінки стало відомо на прем'єрі фільму "Список містера Малкольма", де Ештон зіграла одну з головний ролей – світську жінку 19-го століття Джулію, яка доглядає і згодом прагне помститися завидному холостяку містеру Малкольму. На подію акторка прийшла у сукні від узбекистанського бренду Sabina Bilenko Couture, яка не приховувала вже достатньо округлий живіт.

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Для глянцю Vogue зірка зробила кілька чарівних фото перед червоною доріжкою, де ніжно гладила свій живіт та з нетерпінням чекала виходу на публіку.

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