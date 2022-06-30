О беременности женщины стало известно на премьере фильма "Список мистера Малкольма", где Эштон сыграла одну из главных ролей – светскую женщину 19 века Джулию, которая ухаживает и впоследствии стремится отомстить завидному холостяку мистеру Малкольму. На событие актриса пришла в платье от узбекистанского бренда Sabina Bilenko Couture, которое не скрывало уже достаточно округлого живота.

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Для глянца Vogue звезда сделала несколько волшебных фото перед красной дорожкой, где нежно гладила живот и с нетерпением ждала выхода на публику.

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