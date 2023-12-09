Хлопця також звуть Іван. Він зараз захищає Україну на фронті. Тож у відеороботі до композиції постав у військовій формі.

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ТНМК випустив нову пісню "Знайди мене"

В композиції музиканти вирішили просто описати те, що бачили навколо себе взимку 2022 року – то була пора темних міст, павербанків й відсутнього зв'язку.

Знайди мене – це трек про ту силу, котра тримає людей навіть тоді, коли вони не поруч. Саме ту силу, котра дозволяє людям відчувати любов, коли вони за тисячі кілометрів один від одного. Це трек про нашу з вами силу і віру в перемогу,

– підкреслив Олег Фагот.

Відеороботу артисти зняли за сприяння Укрзалізниці. У кліпі знялися Іван Пелих, син відомого телеведучого та продюсера Ігоря Пелиха. На кадрах також були показані військовослужбовці, які пройшли Бахмутський напрямок фронту, зокрема Ярослав Верьовкін, гітарист гурту ТНМК, який нині служить солдатом ЗСУ. Крім того, Софія Верьовкіна, дочка Ярослава, яка була вагітна під час зйомок. Вона народила сина 27 листопада 2023 року під час наймасштабнішої атаки російських безпілотників на Київ. У відео також постав увесь гурт ТНМК, а також працівники АТ "Укрзалізниця" та звичайні перехожі, які прощалися зі своїми близькими на вокзалі.

ТНМК – "Знайди мене": дивіться відео онлайн

Хто такий Іван Пелих