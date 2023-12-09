Парня также зовут Иван. Он сейчас защищает Украину на фронте. Так что в видеоработе к композиции появился в военной форме.

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ТНМК выпустил новую песню "Найди меня"

В композиции музыканты решили просто описать то, что видели вокруг себя зимой 2022 года – это было время темных городов, павербанков и отсутствующей связи.

Найди меня – это трек о той силе, которая держит людей даже тогда, когда они не рядом. Именно ту силу, которая позволяет людям испытывать любовь, когда они находятся за тысячи километров друг от друга. Это трек о нашей с вами силе и вере в победу,

– подчеркнул Олег Фагот.

Видеоработу артисты сняли при содействии Укрзализныци. В клипе появились Иван Пелых, сын известного телеведущего и продюсера Игоря Пелыха. На кадрах также были показаны военнослужащие, которые прошли Бахмутское направление фронта, в частности Ярослав Веревкин, гитарист группы ТНМК, ныне служащий солдатом ВСУ. Кроме того, София Веревкина, дочь Ярослава. Она была беременная во время съемок, а родила сына 27 ноября 2023 во время самой масштабной атаки российских беспилотников на Киев. В видео появилась вся группа ТНМК, а также работники АО "Укрзализныця" и обычные прохожие, которые прощались со своими близкими на вокзале.

ТНМК – "Найди меня": смотрите видео онлайн

Кто такой Иван Пелых