Друга Ріка, ТНМК, Антитіла: у Києві відбувається мітинг "За права авторів" – фото

У понеділок, 25 січня, в Києві проходить мітинг "За права авторів! За чесні роялті!". На ньому присутні представники гуртів "Друга Ріка", "ТНМК", "Антитіла", MOZGI та багато інших.

Джерело: 24 канал

У Києві сьогодні, 25 січня, проходить антикорупційний концерт-мітинг на підтримку авторських прав. Музиканти та автори зібралися на площі біля Верховної ради.

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Мітинг у Києві

Відомі українські гурти та їх лідери "Друга Ріка" (Валерій Харчишин), "Грін Грей", "ТНМК" (Олег Михайлюта), "Антитіла" (Тарас Тополя), GO-A (Катерина Павленко), Luiku, "Нумер 482", "ЛАМА", ЕКА, MOZGI, та інші автори й музиканти зібралися для того, щоб закликати всіх підтримати безстрокову протестну акцію за справедливі винагороди для авторів.

Оскільки багато років роялті не доходили до авторів, а авторські права часто порушувались, гурти вирішили влаштувати концерт-мітинг.

Дивіться відео мітингу онлайн:

Валерій Харчишин, лідер гурту "Друга Ріка", наголосив, що потрібно змінити закон про авторське право, адже часто воно є несправедливим до артистів, авторів та музикантів.

"Ми зверталися вже до всіх: до міністрів, прем’єра, навіть до президента! За нами – правда та закон, підтримка міжнародної авторської спільноти! Все, що ми хочемо, щоб і в Україні, нарешті, запрацювала чесна система збору, розподілу та виплати роялті, як це робиться в усьому світі", – заявив Валерій Харчишин.

Антикорупційний концерт-мітинг / Фото 24 каналу (Андрій Костюк)

Протестна акція виконавців у Києві: дивіться відео 24 каналу