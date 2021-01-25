В понедельник, 25 января, в Киеве проходит митинг "За права авторов! За честные роялти!". На нем присутствуют представители групп "Друга Ріка", "ТНМК", "Антитела", MOZGI и многие другие.

Источник: 24 канал

В Киеве сегодня, 25 января, проходит антикоррупционный концерт-митинг в поддержку авторских прав. Музыканты и авторы собрались на площади возле Верховной Рады.

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Митинг в Киеве

Известные украинские группы и их лидеры "Друга Ріка" (Валерий Харчишин), "Грин Грей", "ТНМК" (Олег Михайлюта), "Антитела" Тарас Тополя), GO-A (Екатерина Павленко), Luiku, "Нумер 482", "ЛАМА", ЕКА, MOZGI, и другие авторы и музыканты собрались для того, чтобы призвать всех поддержать бессрочную протестную акцию за справедливые вознаграждения для авторов.

Поскольку много лет роялти не доходили до авторов, а авторские права часто нарушались, группы решили устроить концерт-митинг.

Смотрите видео митинга онлайн:

Валерий Харчишин, лидер группы "Друга Ріка", отметил, что нужно изменить закон об авторском праве, ведь часто оно является несправедливым к артистам, авторам и музыкантам.

"Мы обращались уже ко всем: к министрам, премьеру, даже к президенту! За нами – правда и закон, поддержка международного авторского сообщества! Все, что мы хотим, чтобы и в Украине, наконец, заработала честная система сбора, распределения и выплаты роялти, как это делается во всем мире", – заявил Валерий Харчишин.

Антикоррупционный концерт-митинг / Фото 24 канала (Андрей Костюк)