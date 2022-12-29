Не будемо такими, як раніше: Каменських показалась в Лондоні без Потапа на тлі чуток про розрив

Українська співачка Настя Каменських перебуває в Лондоні. Вона поділилась думками про переоцінку цінностей на тлі чуток про розлучення з Потапом.

Українська артистка Настя Каменських поділилась новими фотографіями на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилась думками про підсумки року.

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Настя Каменських заявила про переоцінку цінностей

Співачка показала світлини з Лондона, де вона постала біля пам'ятника Володимиру Великому. Зірка прогулялась містом без чоловіка. Вона позувала у стильному повсякденному образі – у світлих широких джинсах та бежевому пальті. Настя доповнила образ масивним й теплим білим шарфом, рукавичками та сумкою карамельного кольору. Зірка звично вклала волосся й зробила легкий макіяж.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

У підписі до фото Каменських роздумувала про підсумки року. Вона поділилась, що через війну відбулась переоцінка цінностей.

Та сьогодні все те, що раніше мало значення – здається, втратило будь-який сенс. А дуже прості та банальні раніше речі, які багато хто з нас приймав за належне – отримали нову цінність. Мабуть, кожен зрозумів, що найдорожче – це наше життя та рідні поруч,

– поділилась Настя Каменських.

Співачка додала, що кожен новий день – це дар, який треба цінувати. Тому вона вдячна за можливість жити й творити. "І я точно знаю, що жоден з нас не буде вже ніколи таким, як раніше. Ми всі будемо кращими, ми вже кращі".

Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки