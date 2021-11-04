Ткаченко відреагував на звернення Валентина Томусяка, який потрапив у "чорний список" Мінкульту

4 листопада 2021 , 12:11
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Джерело:

телеграм Олександра Ткаченка

Міністр культури Олександр Ткаченко відреагував на звернення українського актора Валентина Томусяка, який випадково потрапив до "чорного списку" Мінкульту. Він зазначив, що система потребує допрацювання і ситуація, яка склалася, доводить це.

Валентина Томусяка внесли до числа осіб, які загрожують національній безпеці України, бо він нібито знімався в пропагандистському російському фільмі "Солнцепёк". Ця ситуація обурила українського актора й він звернувся до влади, зазначивши, що сподівається, що це питання вирішиться якомога швидше. 

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Реакція Олександра Ткаченка

Міністр культури у своєму телеграмі зазначив, що вчора звернувся до Служби Безпеки України з проханням перевірити, як Томусяк потрапив у "чорний список". 

Те, що таке сталося, доводить, що система потребує допрацювання,
– наголосив Ткаченко. 

Текст публікації Олександра Ткаченка: 

Вчора звернувся до СБУ з проханням перевірити, як український актор Валентин Томусяк потрапив в список людей, які загрожують національній безпеці України.

Те, що таке сталося, доводить, що система потребує допрацювання.

Сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики досягло домовленості з СБУ про співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, якщо йдеться про мистецькі проєкти чи твори.

Російські актори в "чорному списку" Мінкульту

  • 3 листопада Мінкульт оновив список осіб, які загрожують національній безпеці України.
  • До нього потрапили 32 російські актори, які знімалися в пропагандистському фільмі "Солнцепёк", де ганебно розповідаються події на Донбасі. 
  • Виявилося, що туди помилково потрапив український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Валентин Томусяк. 
  • Чоловік опублікував допис на особистій сторінці у фейсбуці, в якому зазначив, що така ситуація вразила його.
  • Валентин чекає, що влада якомога швидше виправить цю помилку, яка впливає на його кар'єру та репутацію, і вибачиться. 
Автор: Христина Кобак