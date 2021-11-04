Ткаченко відреагував на звернення Валентина Томусяка, який потрапив у "чорний список" Мінкульту

Міністр культури Олександр Ткаченко відреагував на звернення українського актора Валентина Томусяка, який випадково потрапив до "чорного списку" Мінкульту. Він зазначив, що система потребує допрацювання і ситуація, яка склалася, доводить це.

Валентина Томусяка внесли до числа осіб, які загрожують національній безпеці України, бо він нібито знімався в пропагандистському російському фільмі "Солнцепёк". Ця ситуація обурила українського актора й він звернувся до влади, зазначивши, що сподівається, що це питання вирішиться якомога швидше.

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Реакція Олександра Ткаченка

Міністр культури у своєму телеграмі зазначив, що вчора звернувся до Служби Безпеки України з проханням перевірити, як Томусяк потрапив у "чорний список".

Те, що таке сталося, доводить, що система потребує допрацювання,

– наголосив Ткаченко.

Текст публікації Олександра Ткаченка:

Вчора звернувся до СБУ з проханням перевірити, як український актор Валентин Томусяк потрапив в список людей, які загрожують національній безпеці України.



Те, що таке сталося, доводить, що система потребує допрацювання.



Сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики досягло домовленості з СБУ про співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, якщо йдеться про мистецькі проєкти чи твори.

Російські актори в "чорному списку" Мінкульту