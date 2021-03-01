За тиждень до інтерв'ю: інтригуючий тизер розмови Меган Маркл та принца Гаррі з Опрою Вінфрі

Довгоочікувані та скандальне інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі з'явиться на телеекранах 7 березня у США. Фанати королівської пари зможуть з перших уст дізнатись про речі, які багато років приховувало подружжя. Наразі можна задовольнитись двома тизерами до інтерев'ю.

В інтерв'ю обіцяють розповісти про деталі відходу Меган та Гаррі з королівської сім'ї, а також переїзд у США, виховання сина та другу вагітність. Ставити запитання буде легендарна Опра Вінфрі. Варто додати, що інтерв'ю було записане раніше і наразі прихильники частково можуть побачити, як воно відбувалось.

До слова Меган було недостатньо волі, – ЗМІ про причину інтерв'ю Маркл Опрі Вінфрі

Про що тизер інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі

На початку тизера Опра Вінфрі пояснює, що в інтерв'ю вони будуть говорити на найрізноманітніші теми.

Я просто хочу внести ясність: немає такої теми, яка була б під забороною, –

заявила Вінфрі.

Також від телеведучої звучало питання для Меган, відповідь якого вирішили поки що приховати: "Ти мовчала або тебе змусили мовчати?".

Наприкінці першого тизера інтерв'ю Вінфрі зазначила, що деякі висловлювання пари були досить шокуючими.

Тизер інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі з Опрою Вінфрі: відео

"Боявся, що історія повториться", – принц Гаррі про Меган та принцесу Діану

В іншому короткому тизері принц Гаррі також заявив, що найбільше боявся повторення історії, через яку вже проходили члени королівської сім'ї. Так він мав на увазі свою матір – принцесу Діану, яка через пристальну увагу преси загинула у 1997 році в автокатастрофі.

Найбільше я боявся, що історія повториться. Я з великим полегшенням і радістю сиджу тут, розмовляю з вами, пліч-о-пліч з дружиною. Тому що я не можу уявити, як було їй (на цьому моменті з'явилась фотографія принцеси Діани, – Showbiz 24) проходити через це самій стільки років,

– підкреслив принц Гаррі.

Принц Гаррі в тизері інтерв'ю з Опрою Вінфрі: відео

Як пройшло інтерв'ю?

У відеоролику можна побачити, що подружжя Меган Маркл та принца Гаррі розмістилось з Опрою у красивій альтанці на вулиці. Вони зручно умостились на кріслах навколо низького журнального столика з квітами.



Меган Маркл та Опра Вінфрі / Скріншот з відео

Для розмови Меган Маркл обрала довгу шовкову сукню Giorgio Armani з білими візерунками в зоні грудей. Сукня помітно підкреслювала округлий живіт Меган. Її образ завершували туфлі-човники на підборах чорного кольору від Aquazzura, а також підвіска Pippa Small, сережки Birks і браслет Cartier. Її волосся було акуратно зібране назад, а обличчя підкреслене макіяжем з акцентом на очах. Варто зазначити, що образ Меган вийшов доволі "траурним" для події.



Меган Маркл обрала чорну сукню для інтерв'ю / Скріншот з відео



Засмучена Меган Маркл у розмові з Опрою Вінфрі / Скріншот з відео

Принц Гаррі обрав для розмови обрав світло-сірий костюм та білу сорочку. Впродовж всього інтерв'ю Маркл ледь підтримувала свій вагітний живіт рукою, а самі Меган і Гаррі увесь час виглядала стурбованими та невеселими. Також в одному момент пара тримала одне одного за руку. Тому варто очікувати, що інтерв'ю буде вкрай напруженим, як і це передбачав Букінгемський палац.



Принц Гаррі в інтерв'ю з Опрою Вінфрі / Скріншот з відео



Принц Гаррі та Меган Маркл тримались за руки в інтерв'ю / Скріншот з відео