Тиран, жмот і балабол, – Андрій з "Холостячки" розповів, що йому пишуть хейтери

32-річний Андрій Задворний опинився серед фаворитів "Холостячки" Злати Огнєвіч. Якщо вона вірить у майбутнє з чоловіком, то більшість телеглядачів переконані, що він їй не пара. Бізнесмен зізнався, як про нього відгукуються хейтери.

Участь у реаліті-шоу "Холостячка" може обернутися для чоловіків народною любов'ю або ж нещадною критикою. Андрій Задворний встиг відчути на собі як одне, так і інше. Він зізнається, що телеглядачі прискіпуються до всіх його фраз і виливають свій гнів у мережі.

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За совами чоловіка, його встигли охрестити лицеміром, аб'юзером і навіть жебраком. У новому дописі він зібрав найпопулярніші судження хейтерів.

Я, той самий тип, від якого вас нудить, чувак зі щербиною, некрасивий жебрак, асексуальний, аб'юзер, тиран, інтриган, балабол, жінконенависник, безвідповідальний вискочка, жмот, лицемір, якого, незрозуміло чому, Злата досі не вигнала,

– емоційно висловився Андрій Задворний.

Однак учасник "Холостячки" запевнив, що завжди доброзичливо відповідає на критику. Схоже, у такий спосіб він завойовує собі прихильників, адже "від кохання до ненависті один крок".

За словами Андрія, на його адресу летить чимало компліментів. Ба більше, до нього підходять на вулиці – просять розсекретити ім'я переможця й роблять фото для дружин. Така увага йому дуже лестить.

"Я щирий красень, з класним почуттям гумору, справжній, прямолінійний, зухвалий, той, який не стелиться, відповідальний, цікавий, самодостатній, головний претендент на серце Злати", – на контрасті додав Андрій.

Андрій Задворний з "Холостячки" / Фото з інстаграму учасника