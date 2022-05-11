Тіні предків та автентичні костюми: яскраві фото з виступу Kalush Orchestra на Євробаченні

Хлопці з українського гурту Kalush Orchestra підірвали зал Турина в Італії своїм виступом! Вони заспівали "Stefania", поки весь зал їх підтримував та аплодував стоячи. Пропонуємо поглянути, як це було.

Гурт Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 виступав у першому півфіналі, 10 травня, під номером 6. Після виступів наших друзів з Литви та Латвії хлопці тріумфально зіграли та заспівали на весь світ. Завдяки глядацькому голосуванню та журі їм вдалось потрапити у фінал шоу, який відбудеться 14 травня.

До слова Kalush Orchestra запалили сцену Євробачення-2022 у першому півфіналі: відео вражаючого виступу

На сцені виконавці були вдягнені у точні копії давніх шедеврів народного мистецтва й автентичні речі віком близько 100 років. Стилістами номеру стали Уляна Редкіна та Назар Дідик, а також етнографка Роксоляна Шимчук та художниця по костюмах Ольга Карпів. До прикладу, образ соліста колективу Тимофія Музичука повністю відтворює гуцульський стиль. Він одягнув автентичні речі із міксом репліки національного гуцульського вбрання: сорочка та черес (шкіряний пояс), а також старовинний сердак (свитка). А от образ фронтмена Олега Псюка містив сучасну рожеву панаму як родзинку колективу, а також буковинський кептар (жилетка) та яскраву сорочку.



Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 / Фото Getty Images



Образи виконавців з Kalush Orchestra / Фото з інстаграму Євробачення

Щодо інших учасників Kalush Orchestra, то беквокаліст Саша Таб мав автентичну колекційну буковинську торбину, яка також зветься тайстрою, а ще традиційну українську хустку у вигляді бандани. Килиммен мав на собі символічний образ килима, а Віталій Дужик та Ігор Діденчук одягнули костюми у стилі кікімор.



Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 / Фото Getty Images



Кікімора на одному з учасників гурту Kalush Orchestra / Фото з інстаграму Євробачення

Щодо самого виступу, то номер підсвічували червоними та синьо-жовтими кольорами, а на екранах з'являлись зображення очей матері Олега – Стефанії, та її руки. Також можна було побачити приголомшливі тіні, які начебто йшли від учасників гурту на підлогу сцени.

Виступ Kalush Orchestra на сцені Турина / Фото з інстаграму Євробачення