Популярная украинская певица Тина Кароль празднует день рождения. В понедельник, 25 января, знаменитости исполняется 36 лет.

По этому случаю редакция Showbiz 24 подготовила для вас подборку клипов поп-дивы, которыми она поражала поклонников за время многолетней музыкальной карьеры.

Творческий путь Тины Кароль

Народная и заслуженная артистка Украины, а также обладательница Ордена княгини Ольги III степени родилась в Татьянин день, из-за чего родители назвали ее Татьяной. Впрочем, в начале музыкальной карьеры женщина взяла себе сценический псевдоним Тина Кароль, а впоследствии и сменила имя и фамилию на Тина Кароль.

Ее творческий путь остается едва ли не самым ярким в украинском шоу-бизнесе. Всего за 15 лет творчества на сцене она выпустила около 40 видеоклипов и 7 студийных альбомов, которые узнают далеко за пределами Украины. На ее долю выпало немало испытаний, в частности, смерть любимого мужа, однако Тина Кароль смогла пережить это и трансформировать свою боль в творчество, которое проникает в глубины сердец многих украинцев.

Showbiz подготовил подборку из нескольких выдающихся клипов именинницы Тины Кароль.

"Выше облаков"

Первый и один из самых знаковых клипов Кароль стал видеоролик "Выше облаков". Его украинская певица сняла за средства, выданные Аллой Пугачевой на фестивале "Новая волна 2005", где заняла второе место. Российскую звезду так поразило выступление молодой Тины, что та, не раздумывая, отдала ей специальный приз фестиваля. За дебютные 50 тысяч долларов Тина Кароль смогла снять свой первый клип "Выше облаков", после которого она обрела бешеную популярность.

Show me your love

Следующим триумфом для Тины Кароль стал клип на композицию Show me your love. Именно с этим хитом, который стал вторым в начале ее карьеры, она выступила на Нацотборе Евровидения в Украине и одержала победу. С ним она отправилась на главный конкурс в Греции в 2006 году и заняла там седьмое место. Первый полноценный альбом с одноименным названием песни стал мегапопулярным в Украине. В него вошли песни "Выше облаков" и Show me your love.

"Помню" и "Жизнь продолжается"

В течение следующих 7-8 лет звезда выпустила 15 песен, которые каждый раз становились хитами в Украине. Впрочем, переломным моментом в ее творчестве стала смерть мужа Евгения Огира в 2013 году. Мужчина умер от рака желудка. Женщина очень тяжело пережила смерть любимого, от которого у нее остался маленький сын Вениамин. Впрочем, такая печальная история стала новым толчком в ее творчестве. Через несколько месяцев после смерти мужа она выпускает альбом "Помню", посвященный ее горькой потере. 2 песни под названием "Помню" и "Жизнь продолжается" стали началом отсчета ее нового творчества в статусе первой поп-дивы Украины.

"Рождественская история с Тиной Кароль"

В 2016 году Тина Кароль выпустила праздничную программу "Колядки и избранные хиты" по мотивам музыкального фильма "Рождественская история с Тиной Кароль". Проект вышел на телеканале "1+1" и собрал все лучшие рождественские песни в Украине, в которых певица хотела показать историю и смысл праздника. В сборник колядок вошли такие песни, как "Нова радість стала", "Щедрик", "Тиха ніч" и другие.

"Вільна"

Настоящей сенсацией в творчестве именинницы Тины Кароль стала совместная коллаборация артистки с солисткой украинской рок-группы The Hardkiss Юлией Саниной. Женщины записали совместный хит под названием "Вільна", который стал главным саундтреком фильма "Преданная" (2020) по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович. На новую песню украинские фанаты создали немало кавер-композиций и выполняли их на прослушиваниях в вокальных шоу, а также композиция получила победу в номинации "Баллада года" премии "Золотая жар-птица" (2020).

"Найти своих"

Клип-трилогия и одновременно альбом "Найти своих" стал сейчас заключительным в ее творчестве. Новыми композициями "Найти своих", "Лодочка" и "Небо" женщина отметила 15 лет на сцене, подводя итог большого творческого пути. В них женщина размышляет о счастье найти своих людей в жизни и полностью им довериться.

