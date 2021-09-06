Тіна Кунакі в сукні від Armani вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю

Дружина французького актора Венсана Касселя з'явилась на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю. На прем'єру фільму "Дюна" Тіна Кунакі прийшла з другом-фотографом. Під прицілом камер модель позувала в розкішній сукні від Giorgio Armani.

24-річна Тіна Кунакі давно співпрацює з преміальним італійським брендом Giorgio Armani. Як обличчя модного дому манекенниця не могла обрати вбрання іншої марки. Так, червоним хідником вона дефілювала в ефектній обтислій сукні.

До теми Тіна Кароль приголомшила образом у напівпрозорій сукні з розрізом

Дружина Венсана Касселя зробила ставку на сукню колекції Giorgio Armani Privé. Це чорне вбрання по фігурі без бретелей, що нагадує луску й виблискує під спалахами камер. Асиметричне декольте з оксамитовою вставкою елегантно підкреслило тендітні вигини Тіни Кунакі.

Лаковані босоніжки на високих шпильках стали фінальною деталлю ошатного аутфіту.

Тіна Кунакі в сукні від Armani на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму моделі

Тіна Кунакі з другом-фотографом / Фото з інстаграму моделі

Сукня від Giorgio Armani наскільки фантастична, що модель не стала обтяжувати образ кольє чи браслетами. З аксесуарів на ній лише масивна каблучка з діамантами. Кучеряве волосся знаменитість зібрала у високий хвіст, закинувши його наперед, а в макіяжі зробила акцент на очі.

Тіна Кунакі в сукні від Armani на Венеційському кінофестивалі / Фото з інстаграму моделі