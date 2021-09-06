У гардеробі Тіни Кароль безліч речей від іменитих будинків мод. Нова сукня від бренду La Bourjoisie, який базується у Кувейті. Вона ніби створена для співачки, адже головна деталь – глибокий розріз. Він, як і червона помада, є родзинкою більшості образів зірки.

До теми Тіна Кароль вразила образом у вишуканій сукні з розрізом: фантастичні кадри

Чорна вечірня сукня ефектно акцентує на зоні декольте завдяки блискучій "кольчузі" від шиї до плечей. Верх вбрання від прозорого низу відділяє тонкий атласний пояс, який разом з тим підкреслює талію Тіни Кароль.

Безумовно, усю увагу привертає низ сукні. Завдяки розрізу до стегон співачка продемонструвала підтягнуті ніжки. Образ вийшов досить спокусливим, а голлівудські локони та макіяж з фірмовою червоною помадою додали елегантності.

Тіна Кароль у напівпрозорій сукні з розрізом

Тіна Кароль у напівпрозорій сукні з розрізом / Фото з інстаграму співачки

Новий аутфіт Тіни Кароль зібрав понад 40 тисяч лайків. У коментарях фани не скупились на компліменти. Одні називали артистку чорною королевою, інші – порівнювали з номінанткою Ґреммі Ланою Дель Рей:

  • "Чорна королева";
  • "Лана Дель Рей по-українськи";
  • "Неймовірно красива";
  • "Краса неземна";
  • "Естетичний шок".