24-летняя Тина Кунаки давно сотрудничает с премиальным итальянским брендом Giorgio Armani. В качестве лица модного дома манекенщица не могла выбрать наряд другой марки. Так, по красной дорожке она дефилировала в эффектном обтягивающем платье.
К теме Тина Кароль потрясла образом в полупрозрачном платье с разрезом
Жена Венсана Касселя сделала ставку на платье коллекции Giorgio Armani Privé. Это черное одеяние по фигуре без бретелек, напоминающее чешую и сверкающее под вспышками камер. Асимметричное декольте с бархатной вставкой элегантно подчеркнуло хрупкие изгибы Тины Кунаки.
Лакированные босоножки на высоких шпильках стали финальной деталью нарядного аутфита.
Тина Кунаки в платье от Armani на Венецианском кинофестивале / Фото из инстаграма модели
Тина Кунаки с другом-фотографом / Фото из инстаграма модели
Платье от Giorgio Armani насколько фантастично, что модель не стала утяжелять образ колье или браслетами. Из аксессуаров на ней лишь массивное кольцо с бриллиантами. Вьющиеся волосы знаменитость собрала в высокий хвост, закинув его наперед, а в макияже сделала акцент на глаза.
Тина Кунаки в платье от Armani на Венецианском кинофестивале / Фото из инстаграма модели