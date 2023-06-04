Елегантна Тіна Кароль з'явилась на грузинському шоу у сукні українського бренду

Українська співачка Тіна Кароль відвідала Грузію, де виступила з концертом та з'явилась на телебаченні. Зірка обрала стильну сукню українського бренду.

Співачка Тіна Кароль днями приїхала до Грузії. 28 травня зірка виступила з концертом, а днями стала гостею шоу Shabatis Show.

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Стильна Тіна Кароль у Грузії

Для появи на грузинському телебаченні зірка обрала сукню від української дизайнерки Darja Donezz. Це незвична легка сукня, що поєднала у собі верх молочного кольору, небесно-блакитну атласну спідницю з розрізом та вишивку у вигляді мушель.

Тіна Кароль доповнила образ босоніжками та водночас відмовилася від аксесуарів. Зірка вклала волосся у локони та зробила фірмовий макіяж зі своєю фішкою – червоною помадою.



Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз

Що сказала Кароль на грузинському ТБ

, Тіна Кароль не вперше обирає вбрання з акцентом на грудях. Раніше вона поставала у фотосесії в епатажному корсеті з бра-конусами, що нагадало знаменитий образ Мадонни.

У гостях шоу Тіна Кароль розповіла, що в Батумі щовечора слухає грузинську національну музику на балконі. Вона підтримує теплі стосунки з Ніно Катамадзе й зізналась, що вболівала за грузинку на Євробаченні. Зірка подякувала за підтримку України та поділилась враженнями.

Надзвичайно тепло, родинно, це сімейне свято. Це відчуття єдності. Одне серцебиття на всіх. Ви добре розумієте наші почуття сьогодні. Ми об'єднані одним меседжем – це те, що вільні люди у вільній країні.

"Я дякую за вашу увагу та любов до України. Тільки пліч-о-пліч ми зможемо досягнути цієї перемоги й давайте разом зробимо це. Дякую всім грузинам за таку щиру підтримку", – підсумувала Тіна Кароль.

Тіна Кароль у Shabatis Show: дивіться відео онлайн