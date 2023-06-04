Певица Тина Кароль на днях приехала в Грузию. 28 мая звезда выступила с концертом, а на днях стала гостьей в шоу Shabatis Show.

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Стильная Тина Кароль в Грузии

Для появления на грузинском телевидении звезда выбрала платье от дизайнера Darja Donezz. Это необычное легкое платье, объединившее в себе верх молочного цвета, небесно-голубую атласную юбку с разрезом и вышивку в виде раковин.

Тина Кароль дополнила образ босоножками и одновременно отказалась от аксессуаров. Звезда вложила волосы в локоны и сделала фирменный макияж со своей фишкой – красной помадой.



Тина Кароль / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, Тина Кароль не впервые выбирает наряды с акцентом на груди. Ранее она представала в фотосессии в эпатажном корсете с бра-конусами, что напомнило знаменитый образ Мадонны.

Что сказала Кароль на грузинском ТВ

В гостях шоу Тина Кароль рассказала, что в Батуми каждый вечер слушает грузинскую национальную музыку на балконе. Она поддерживает теплые отношения с Нино Катамадзе и призналась, что болела за грузинку на Евровидении. Звезда поблагодарила за поддержку Украины и поделилась впечатлениями.

Необычайно тепло, семейно, это семейный праздник. Это ощущение единства. Одно сердцебиение на всех. Вы хорошо понимаете наши чувства сегодня. Мы объединены одним месседжем – это то, что свободные люди в свободной стране.

"Я благодарю за ваше внимание и любовь к Украине. Только бок о бок мы сможем достичь этой победы и давайте вместе сделаем это. Спасибо всем грузинам за такую искреннюю поддержку", – подытожила Тина Кароль.

Тина Кароль в Shabatis Show: смотрите видео онлайн