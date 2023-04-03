На виставці у Нью-Йорку: Тіна Кароль зустрілась з Юлією "Тайрою" Паєвською – спільне фото

У день звільнення Бучі в Нью-Йорку відкрили виставку "Україна. Розп'яття. Трибунал". На ній зустрілись співачка Тіна Кароль і парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська.

31 березня відбулось відкриття міжнародної виставки, присвяченій російським злочинам. Захід пройшов у Нью-Йорку, у 866 United Nations Plaza, що за 100 метрів від ООН.

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Тіна Кароль зустрілась із Юлією "Тайрою"

Відкриття виставки відвідали представники дипломатичних місій, експерти, журналісти та українські військові. Володимир Зеленський виступив на заході онлайн.

На відкритті виставки "Україна. Розп'яття. Трибунал" побувала також Тіна Кароль та Юлія "Тайра" Паєвська. Співачка показала спільні кадри із заходу й те, як вони разом підписували прапор для військових.



Тіна Кароль і "Тайра" / Фото з фейсбука Тіни Кароль

"Детальніше про виставку: завдяки їй, протягом наступних тижнів дипломати ООН та представники уряду США зможуть ознайомитися з артефактами, знайденими на звільнених тимчасово окупованих Росією територіях України, які слугують доказами жорстоких воєнних злочинів російських військових проти українців. Всі мають зрозуміти: без трибуналу для членів радбезу РФ будь-який мир у світі неможливий! Тож маємо це зробити заради наших дітей", – зазначила Тіна Кароль.

Світлини з виставки у Нью-Йорку / Фото з фейсбуку Тіни Кароль

Нагадаємо, нещодавно парамедикиню Юлію Паєвську, яка була в російському полоні, нагородили у США. Держдеп вручив їй премію IWOC "Найхоробріша жінка світу". Нагородження проходило у Білому домі в присутності держсекретаря Блінкена та першої леді Джилл Байден.

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення українські зірки часто зустрічаються та співпрацюють з військовими. Наприкінці лютого цього року співачка Оля Полякова та захисник Маріуполя Михайло Діанов відвідали бійців у Національному реабілітаційному центрі.