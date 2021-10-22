Тіна Кароль знялась у новій фотосесії в білизні: сміливі фото

22 жовтня 2021 , 21:58
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Джерело:

інстаграм Тіни Кароль

Українська попдіва Тіна Кароль готує до випуску новий мініальбом "Двойной рай". За лічені дні до прем'єри вона знімається у багатьох фотосесіях. Зірка показала кадри з найсміливішої, для якої позувала в білизні.

Після зміни сценічного образу Тіна Кароль усе відвертіша з публікою. Це доводить її остання зйомка. У кадрі співачка з'явилась у комплекті білизни темного кольору.  

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Артистка одягла вкорочений топ і шорти довжини ультраміні. Вона спокусливо вигиналась на підлозі, демонструючи звабливі форми. 

Сміливий образ Тіна Кароль довершила ефектним макіяжем з акцентом на очі. Чорні стрілки й ніжно-рожева помада підкреслили її витончені риси обличчя. Золотисте волосся знаменитість зібрала у високий пучок, залишивши хвилясті пасма попереду.  

Фото Тіни Кароль в білизні 

Тіна Кароль у білизні / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль у білизні / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль у білизні / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль у білизні / Фото з інстаграму співачки

Повний текст публікації Тіни Кароль:

Кожна пісня нового мініальбому адресна. Я інша тепер і не приховую більше своїх почуттів. Мій порив небезпечніше, ніж будь-коли. Нехай ці пісні заберуть вас у свій особистий таємний рай. Любіть, не боячись оступитися, і нехай звучить симфонія пристрасті в гонитві за щастям. 

Автор: Марина Джура