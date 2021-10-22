Тина Кароль снялась в новой фотосессии в белье: смелые фото
Источник:инстаграм Тины Кароль
Украинская поп-дива Тина Кароль готовит к выпуску новый мини-альбом "Двойной рай". За считанные дни до премьеры она снимается во многих фотосессиях. Звезда показала кадры из самой смелой, для которой позировала в белье.
После изменения сценического образа Тина Кароль все откровеннее с публикой. Это доказывает ее последняя съемка. В кадре певица появилась в комплекте белья темного цвета.
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Артистка надела укороченный топ и шорты длины ультрамини. Она соблазнительно изгибалась на полу, демонстрируя соблазнительные формы.
Смелый образ Тина Кароль довершила эффектным макияжем с акцентом на глаза. Черные стрелки и нежно-розовая помада подчеркнули ее изящные черты лица. Золотистые волосы знаменитость собрала в высокий пучок, оставив волнистые пряди впереди.
Фото Тины Кароль в белье
Тина Кароль в белье / Фото с инстаграма певицы
Тина Кароль в белье / Фото с инстаграма певицы
Тина Кароль в белье / Фото с инстаграма певицы
Тина Кароль в белье / Фото с инстаграма певицы
Полный текст публикации Тины Кароль:
Каждая песня нового мини-альбома адресная. Я другая теперь и не скрываю больше своих чувств. Мой порыв опаснее, чем когда-либо. Пусть эти песни заберут вас в свой личный тайный рай. Любите, не боясь оступиться, и пусть звучит симфония страсти в погоне за счастьем.