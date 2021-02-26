Тіна Кароль знялась для обкладинки українського глянцю: чарівні фото з Африки

Під час зимової відпустки з сином на півдні Африки співачка Тіна Кароль встигла знятися в чуттєвій фотосесії. Серед піщаних дюн зірка позувала в прозорій сукні яскраво-синього кольору та захопила розкішними формами на тлі чудес Намібії.

Після різдвяних свят Тіна Кароль з сином Веніаміном влаштувала екстримальний відпочинок в найцивілізованішій країні Африки – Намібії. Впродовж 12 днів вони подорожували країною автомобілем, насолоджуючись дикою природою та океаном. Під час мандрівки артистка влаштувала фешн-зйомку для українського журналу Viva. Автором чарівних кадрів став київський фотограф Юрій Ігнатов.

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Тіна Кароль на обкладинці глянцю

Для зйомки співачка підібрала повітряну прозору сукню з яскраво-синьої тканини. Довге вбрання з об'ємними рукавами і декольте вона довершила великою золотою шпилькою, яку заколола на талії, масивним кольє з камінням і численними каблучками від українського бренду Rockah.

Через прозору сукню просвічувалася білизна зірки, що виглядало дуже спокусливо, а вітер посприяв тому, щоб легкий матеріал вигідно підкреслив форми Тіни Кароль. Серед піщаних дюн виконавиця позувала з ніжним макіяжем зі стрілками і нюдовою помадою, а її волосся звабливо розвівалось при кожному пориві вітру.



Тіна Кароль / Фото Viva



Тіна Кароль в Намібії / Фото Viva



Тіна Кароль в Намібії / Фото Viva

Тіна Кароль в Намібії / Фото Viva Тіна Кароль в Намібії / Фото Viva

На особистій сторінці в інстаграмі Тіна Кароль опублікувала кілька приголомшливих кадрів з Намібії. Вона наголосила, що вся країна – це заповідник з величезною кількістю тварин, які є такими ж рівноправні жителями, як і люди.

В інтерв'ю виданню артистка зізналась, що за останній "карантинний" рік вона переглянула цінності та відкрила нову себе. Зірка називає 2020 рік роком "реверсу, який дав прогрес".

"Я стала набагато щасливішою. У мене є для кого жити. Потрібно жити хоча б тому, що це вдячність і реально подарунок небес", – заявила Тіна Кароль.