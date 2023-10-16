Неочікувано, але в Росії народилися популярні співачки Тіна Кароль, Злата Огнєвіч та Камалія. 24 Канал дізнався, у кого з українських знаменитостей російське походження.

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Тіна Кароль

Так, Тіна Кароль, яка на сьогодні є чи не найвідомішою зіркою української естради, насправді родом з Росії. Майбутня зірка народилася у 1985 році в містечку Оротукан на півночі країни-агресора.

Тоді там жили її батьки Лібермани. Але коли дівчинці виповнилося 7 років, родина переїхала до Івано-Франківська – на малу батьківщину мами Тіни. Все життя Кароль на сцені представляє Україну.



Тіна Кароль народилася у Росії / Фото з її інстаграму

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч, справжнє ім'я якої Інна Леонідівна Бордюг, народилася у Мурманську (1986 року) в сім'ї військового хірурга та педагогині.

Сім'я якийсь час жила в Ленінграді та Мінську. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вони переїхали до Судаку (Крим), де Інна почала займатися музикою. Популярність зірка здобула в Україні і зараз дуже пишається тим, що українка. А її тато рятує військових ЗСУ на передовій.



Злата Огнєвіч народилася у Росії / Фото з її інстаграму

Камалія

Камалія (справжнє ім'я – Наталія Вікторівна Шмаренкова) народилася у 1977 році в Забайкаллі Читинської області у сім'ї військовослужбовця. Коли їй виповнилося 3 роки, сім'я переїхала до Будапешту через роботою батька, а пізніше сім'ю направили до Львова, де дівчинка почала займатися музикою.

Зараз артистка має українське громадянство і вважає себе українкою. Співачка живе з дітьми за кордоном, проте досить часто приїздить до України та розповідає про війну у соцмережах.



Камалія народилася у Росії / Фото з її інстаграму

Нікіта Добринін

Український ведучий, головний герой шоу "Холостяк-9" народився 1987 року у смт Провіденія на Чукотці. Але вже за 4 роки Нікіта разом з сім'єю повернувся до рідного міста Чернівці.

Добринін майже все своє життя прожив в Україні, тож вважає себе українцем. На початку повномасштабного вторгнення він навіть вступив до лав тероборони, щоб захищати країну від окупантів.



Нікіта Добринін народився у Росії / Фото з його інстаграму

Олександр Еллерт

Комік, переможець шоу "Холостячка" народився і провів перший рік свого життя в Іркутській області (у селищі Жигалово). Його батько тоді був військовим, тож жив там якийсь час через роботу. Незабаром сім'я повернулася до Харцизька (Донецька область).

Зараз Олександр живе та працює у США. Він виїхав туди вже під час повномасштабного вторгнення.



Олександр Еллерт народився у Росії / Фото з його інстаграму

Олексій Суханов

Ведучий програми "Говорить Україна" родом з міста Іваново у Росії. З найближчими родичами більше не спілкується після початку повномасштабної війни.

Суханов у 2014 році остаточно переїхав до України, а незадовго до початку вторгнення отримав українське громадянство. Олексій зізнається, що "гордий жити в одній країні з мужніми і незалежними людьми".



Олексій Суханов народився у Росії / Фото з його інстаграму

Іван Дорн

Популярний співак у далекому 1988 році народився у Челябінську. Але ще в його ранньому дитинстві батьки перебралися на Київщину. Співак довгий час продовжував виступати в Росії після 2014 року. Тепер він нарешті усвідомив свою вину та припинив співати в Росії.

Іван Дорн виїхав за кордон. Зараз співак дає благодійні концерти для України, донатить на ЗСУ та припинив спілкування зі знайомими та родичами з Росії.



Іван Дорн народився у Росії / Фото з його інстаграму