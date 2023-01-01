Тіна Кароль згадала розмову з сином у перший день війни: що вона сказала Веніаміну 24 лютого

Тіна Кароль розповіла про сина-підлітка, який живе у Великій Британії. Вона поділилась, що сказала Веніаміну 24 лютого.

Українська співачка Тіна Кароль у відвертому інтерв'ю розповіла про те, як війну переживає її сім'я. Вона поділилась, що сказала синові у перший день війни.

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Тіна Кароль про сина

Я йому сказала, що буду зайнята, ти маєш бути чоловіком і бути дуже обачним. Я йому сказала, що почалася війна, але ти дорослий, ти маєш зібратися і твоє головне завдання як молодого солдата добре вчитися, щоб твої знання потім знадобилися,

– зізналась артистка.

Тіна Кароль додала, що не виїжджала до Великої Британії й навіть не відвідувала сина у перші місяці війни, коли активно гастролювала.

"Я не поїхала до нього одразу. Навіть, коли я зіграла концерт у квітні в Англії, я сказала: "Сину, я ще не можу до тебе заїхати, я відпрацюю все, що маю зробити, і потім повернуся". Він зрозумів, ми десь декілька місяців не бачилися".



Син Тіни Кароль / Фото з телеграму зірки

Зауважимо, за останні місяці Тіна Кароль кілька разів бачилася з сином Веніаміном.