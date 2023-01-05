Тіна Кароль заспівала безсмертний хіт Forever young на головній площі Берліна: захопливе відео

5 січня 2023, 18:03
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Тіна Кароль

У новорічну ніч Тіна Кароль була на сцені. Однак не на корпоративі, як деякі зірки, а на головному концерті Німеччини. На площі біля Бранденбурзьких воріт вона заспівала Forever young у дуеті з гуртом Alphaville.

Лише 5 січня Тіна Кароль похвалилася, що представляла Україну на новорічному концерті в Німеччині 31 грудня. Просто неба вона з німецьким гуртом Alphaville виконала їхній легендарний хіт Forever young, якому майже 40 років. За прямою трансляцією спостерігала вся країна.

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Тіна Кароль заспівала Forever young українською в Берліні

Соліст Маріан Ґолд навіть погодився заспівати українською. Тож другий куплет прозвучав так: "Завжди жива, вона була і є жива, непохитна і незламна ненько". Ці рядки артисти присвятили Україні.

Forever young. Завжди жива. Гiмн на вci часи і покоління. Дякую Alphaville за твій поклик серця бути з українцями. Твій український куплет вийшов надзвичайно зворушливим,
– прокоментувала Тіна Кароль. 

Цікаво, що на сцену вона вийшла у блискучій патріотичній сукні, в якій з'являється на благодійних сольниках по всьому світу. Наверх Кароль накинула сине пальто, а в макіяжі зробила акцент на червоних губах. Їхній з Alphaville дует зірвав бурхливі овації в Берліні, а номер супроводжувався салютом.

Alphaville, Тіна Кароль – Forever young: дивіться відео онлайн

Її засипали компліментами і в коментарях: 

  • "Я так люблю цю композицію! Вийшло дуже зворушливо, аж мурахи";
  • "Як тільки Тіна виходить на верхівки, серце завмирає. Наша красуня! Наша гордість";
  • "Дуже гарно і зворушливо";
  • "Дуже красиве виконання";
  • "Це було сильно". 

Нагадаємо, у Берлін Тіна Кароль приїжджала на прем'єру серіалу "1899" від Netflix. На червоній доріжці вона сяяла в костюмі-трійці карамельного відтінку від українського бренду MAZINI.

Автор: Марина Джура