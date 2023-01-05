Только 5 января Тина Кароль похвасталась, что представляла Украину на новогоднем концерте в Германии 31 декабря. Под открытым небом она с немецкой группой Alphaville исполнила их легендарный хит Forever young, которому почти 40 лет. За прямой трансляцией наблюдала вся страна.
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Тина Кароль спела Forever young на украинском в Берлине
Солист Мариан Голд даже согласился спеть на украинском. Поэтому второй куплет прозвучал так: "Завжди жива, вона була і є жива, непохитна і незламна ненько". Эти строки артисты посвятили Украине.
Forever young. Всегда жива. Гимн на все времена и поколения. Спасибо Alphaville за твой зов сердца быть с украинцами. Твой украинский куплет получился чрезвычайно трогательным,
– прокомментировала Тина Кароль.
Интересно, что на сцену она вышла в блестящем патриотическом платье, в котором появляется на благотворительных сольниках по всему миру. Наверх Кароль накинула синее пальто, а в макияже сделала акцент на красных губах. Их с Alphaville дуэт сорвал бурные овации в Берлине, а номер сопровождался салютом.
Alphaville, Тина Кароль – Forever young: смотрите видео онлайн
Ее засыпали комплиментами и в комментариях:
- "Я так люблю эту композицию! Получилось очень трогательно, аж мурашки";
- "Как только Тина выходит на верхушки, сердце замирает. Наша красавица! Наша гордость";
- "Очень красиво и трогательно";
- "Очень красивое исполнение";
- "Это было сильно".
Напомним, в Берлин Тина Кароль приезжала на премьеру сериала "1899" от Netflix. На красной дорожке она сияла в костюме-тройке карамельный оттенок от украинского бренда MAZINI.