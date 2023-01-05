Только 5 января Тина Кароль похвасталась, что представляла Украину на новогоднем концерте в Германии 31 декабря. Под открытым небом она с немецкой группой Alphaville исполнила их легендарный хит Forever young, которому почти 40 лет. За прямой трансляцией наблюдала вся страна.

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Тина Кароль спела Forever young на украинском в Берлине

Солист Мариан Голд даже согласился спеть на украинском. Поэтому второй куплет прозвучал так: "Завжди жива, вона була і є жива, непохитна і незламна ненько". Эти строки артисты посвятили Украине.

Forever young. Всегда жива. Гимн на все времена и поколения. Спасибо Alphaville за твой зов сердца быть с украинцами. Твой украинский куплет получился чрезвычайно трогательным,

– прокомментировала Тина Кароль.

Интересно, что на сцену она вышла в блестящем патриотическом платье, в котором появляется на благотворительных сольниках по всему миру. Наверх Кароль накинула синее пальто, а в макияже сделала акцент на красных губах. Их с Alphaville дуэт сорвал бурные овации в Берлине, а номер сопровождался салютом.

Alphaville, Тина Кароль – Forever young: смотрите видео онлайн

Ее засыпали комплиментами и в комментариях:

"Я так люблю эту композицию! Получилось очень трогательно, аж мурашки";

"Как только Тина выходит на верхушки, сердце замирает. Наша красавица! Наша гордость";

"Очень красиво и трогательно";

"Очень красивое исполнение";

"Это было сильно".

Напомним, в Берлин Тина Кароль приезжала на премьеру сериала "1899" от Netflix. На красной дорожке она сияла в костюме-тройке карамельный оттенок от украинского бренда MAZINI.