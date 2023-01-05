Лише 5 січня Тіна Кароль похвалилася, що представляла Україну на новорічному концерті в Німеччині 31 грудня. Просто неба вона з німецьким гуртом Alphaville виконала їхній легендарний хіт Forever young, якому майже 40 років. За прямою трансляцією спостерігала вся країна.

Читайте також Тіна Кароль згадала розмову з сином у перший день війни: що вона сказала Веніаміну 24 лютого

Тіна Кароль заспівала Forever young українською в Берліні

Соліст Маріан Ґолд навіть погодився заспівати українською. Тож другий куплет прозвучав так: "Завжди жива, вона була і є жива, непохитна і незламна ненько". Ці рядки артисти присвятили Україні.

Forever young. Завжди жива. Гiмн на вci часи і покоління. Дякую Alphaville за твій поклик серця бути з українцями. Твій український куплет вийшов надзвичайно зворушливим,

– прокоментувала Тіна Кароль.

Цікаво, що на сцену вона вийшла у блискучій патріотичній сукні, в якій з'являється на благодійних сольниках по всьому світу. Наверх Кароль накинула сине пальто, а в макіяжі зробила акцент на червоних губах. Їхній з Alphaville дует зірвав бурхливі овації в Берліні, а номер супроводжувався салютом.

Alphaville, Тіна Кароль – Forever young: дивіться відео онлайн

Її засипали компліментами і в коментарях:

"Я так люблю цю композицію! Вийшло дуже зворушливо, аж мурахи";

"Як тільки Тіна виходить на верхівки, серце завмирає. Наша красуня! Наша гордість";

"Дуже гарно і зворушливо";

"Дуже красиве виконання";

"Це було сильно".

Нагадаємо, у Берлін Тіна Кароль приїжджала на прем'єру серіалу "1899" від Netflix. На червоній доріжці вона сяяла в костюмі-трійці карамельного відтінку від українського бренду MAZINI.