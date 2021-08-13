З Аліною Паш, Ivan Navi, Latexfauna: Тіна Кароль записала дуети з молодими артистами

13 серпня 2021 , 15:50
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Джерело:

інстаграм Тіни Кароль

До 30-річчя незалежності українська попдіва Тіна Кароль готує новий альбом дуетів "Молода кров". Вона заспівала з Аліною Паш, Ivan Navi, Latexfauna та іншими прогресивними артистами. Всі пісні вийдуть українською мовою.

Прем'єра альбому "Молода кров" відбудеться вже в п'ятницю, 20 серпня. Юних колег Тіна Кароль назвала артистами нової формації. 

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Місія цих колаборацій у тому, щоб поповнити каталог української музики сучасними піснями, а також відкрити для широкої аудиторії нові імена,
– повідомила українська попдіва.

До числа тих, кому пощастило заспівати в дуеті з Тіною Кароль, увійшли учасники вокальних шоу, зірки музичних фестивалів та артистка, котра зачитала реп на святкуванні Дня незалежності два роки тому: 

  • Аліна Паш;
  • Ivan Navi;
  • Latexfauna;
  • Wellboy;
  • Юра Самовілов;
  • NIKITA LOMAKIN;
  • KAZKA.

"Я вірю в пісні. Я знаю, що вони стануть улюбленими, відомими, і не пройде цей проєкт непоміченим. Захотілось зробити красиву історію", – додала Тіна Кароль. 

Нагадаємо, не лише Тіна Кароль записує дуети до 30-річчя незалежності України. Переможниця Євробачення-2016 Джамала готує пісню з TAYANNA. За лічені дні вони випустять трек "Моя земля", кліп на який знімали на Львівщині та Рівненщині. На відео з'являться фортеця Тараканівський форт і Підгорецький замок. 

Автор: Марина Джура