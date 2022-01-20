Тіна Кароль захопила образом total black у сміливому корсеті з паєтками

На відміну від усього бомонду Тіна Кароль не літала за кордон на канікули. Після концертного туру вона повернулась до зйомок. Для появи у кадрі співачка обрала образ total black з ефектним корсетом з паєтками.

36-річна Тіна Кароль знімається в новому телепроєкті. Її колегою по знімальному майданчику стала Ольга Сумська. Зірки постали перед камерами в контрастних образах: співачка – в чорному аутфіті, а акторка – в лавандовому костюмі.

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Образ Тіни Кароль total black

На артистці чорний костюм – подовжений жакет з масивними ґудзиками та приталені штани з високою талією. Цей класичний ансамбль довершує корсет з надвідвертим декольте та прозорою вставкою під грудьми. Ліф сміливого топу оздоблений паєтками, що додає образу кокетливості.

Стилісти вирівняли волосся Тіни Кароль, а чубчик вклали набік. Візажисти зробили легкий макіяж зі стрілками та персиковою помадою. Відтак у кадрі вона виглядала неперевершено.

Тіна Кароль з Ольгою Сумською / Фото з інстаграм-сторіс акторки

що Тіна Кароль вже вдруге в цьому році з'являється у вбранні з прозорою вставкою. Вперше ця деталь довершила її сукню за 60 тисяч гривень на "Танцях з зірками" в Грузії.

"Мене тримають в заручниках, я констатую цей факт. Роблять це ось ці люди. Будь ласка, врятуйте мене, нагодуйте мене. Це знущання, я так більше не можу", – жартома заявляє Тіна Кароль у відео. Судячи з усього, зйомки нового проєкту тривали до пізньої ночі, що не на жарт виснажило співачку.