36-летняя Тина Кароль снимается в новом телепроекте. Ее коллегой по съемочной площадке стала Ольга Сумская. Звезды предстали перед камерами в контрастных образах: певица – в черном аутфите, а актриса – в лавандовом костюме.

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Образ Тины Кароль total black

На артистке черный костюм – удлиненный жакет с массивными пуговицами и приталенные брюки с высокой талией. Этот классический ансамбль довершает корсет со сверхоткрытым декольте и прозрачной вставкой под грудью. Лиф смелого топа украшен пайетками, что добавляет образу кокетливости.

Стилисты выровняли волосы Тины Кароль, а челку уложили набок. Визажисты сделали легкий макияж со стрелками и персиковой помадой. Поэтому в кадре она выглядела непревзойденно.

Тина Кароль с Ольгой Сумской / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Примечательно, что Тина Кароль уже второй раз в этом году появляется в наряде с прозрачной вставкой. Впервые эта деталь довершила ее платье за 60 тысяч гривен на "Танцах со звездами" в Грузии.

"Меня держат в заложниках, я констатирую этот факт. Делают это вот эти люди. Пожалуйста, спасите меня, накормите меня. Это издевательство, я так больше не могу", – в шутку заявляет Тина Кароль в видео. Судя по всему, съемки нового проекта продолжались до поздней ночи, что не на шутку изнурило певицу.